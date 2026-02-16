ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダル、モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が16日、日本テレビ系の五輪番組に生出演。デュアルモーグルの表彰式後のインタビューで、前日のオフに携帯電話を街中でなくしたことを明かして話題を呼んだが、関連するエピソードを告白し、出演者を驚かせた。

15日に行われたデュアルモーグルの競技後、中継局のインタビューで家族の支えを問われ、「昨日オフがあってアクシデントが……僕が街中に出たら携帯をなくしてしまって。僕が子供をお風呂に入れながら、その間に（元モーグル選手の輝紗良夫人が）ちょっと探してくれて、警察までいって取り返してくれたりとか。そういう些細な、全てのトラブルから助けてくれていますね」と苦笑いで明かし、話題を呼んだ。

この日、生出演した番組内で、櫻井翔から、この発言の「子供をお風呂に入れていた」という部分から大会中も子供の面倒を見ていたのかを問われた。堀島は「そうですね、五輪期間中も変わらずに」と認めた。

「そういう形でお風呂に入れたり、ご飯を食べさせてあげたり。もちろん、選手村は別なので、競技の空いている時間にそういったことをやるように。妻の負担を減らすじゃないけど、僕も育児に参加しようという気持ちはあった」と良いパパぶりを明かした。櫻井は「この期間中に子育てをしながら当日を迎えていたのはび〜っくりした」と驚き、「でも、そういうことが気持ちを整えることにも作用したのかもしれない」と話した。



