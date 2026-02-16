King & Princeの永瀬廉さん（27）と俳優の吉川愛さん（26）が16日、ダブル主演する映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の製作報告会に登場。2人が印象に残っているというダンスシーンについて明かしました。

映画は、シリーズ累計発行部数650万部を突破したクレハさんの同名小説が原作。永瀬さん演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）が、吉川さん演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を見初めたことから物語が動き出す、和風恋愛ファンタジーです。

イベントでは「まっすぐなラブストーリーをやらせていただくのは初めて」と話した永瀬さん。撮影を振り返って「立ち振る舞いだったりとか、余裕感っていうものが出るように監督ともご相談して、ちょっと動きをゆっくりにしてみたり」と話し、「普段の僕はせっかちなので俊敏なんですけど、それを抑えてやってました」と意識して演じたポイントを語りました。

さらに印象に残っているシーンについて聞かれると、吉川さんとの社交ダンスのシーンを挙げた永瀬さん。ダンス未経験という吉川さんは「頭パンクしそうになったんですけど、永瀬さんよりダンス練習が多かったので、私がミスするわけにはいかないと思って必死に食らいつきました」と明かしました。

普段からダンスをしている永瀬さんも「ステップとか単体で見ると覚えるのは早かったりするけど。けっこう移動、2人で移動、回転しながら移動みたいな。“俺いまこれどこに行ってんねやろ”みたいなというのが結構あった」と撮影時の苦労を語りました。