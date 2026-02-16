もっと早く知りたかった！【セリア】“それ可愛い”って褒められそう♡「110円ポーチ」

ちょっとした小物こそ、センスの差が出るもの。普段持ち歩く「ポーチ」は、気軽に持てて気分が上がりそうなデザインを選んでみて。【セリア】のポーチはプチプラとは思えないデザインと素材感で、周囲からも褒められそう。店舗で見つけたら即カゴINして。

イチゴ柄が映えるアーチ型ポーチ

【セリア】「合皮 アーチ型ポーチ イチゴ柄」\110（税込）

ホワイトベースのポーチに、赤いイチゴ柄が印象的なポーチ。優しい雰囲気のイラストが素敵で、大人女性が身につけるのにぴったりかも。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「高見えする合皮素材」「しっかりとしたつくり」とのこと。小ぶりなサイズ感で、ヘアアクセなどを入れるのにおすすめ。

高見え感のあるツイード調ポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

黒ベースのツイード調生地に、織り込まれた金色の糸がさりげなくきらめくフラットポーチ。華やかさと落ち着きを両立したデザインです。サイズは約10.5 × 14.5cmで、コスメやガジェット類などの整理に活躍しそう。プチプラとは思えない高見え感があり、持ち歩きたくなりそうです。

Writer：licca.M