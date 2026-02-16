°ÂÌ²¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¡×¤¬¼Â¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¡×¤È¤Ï¡¢¼þÇÈ¿ô¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Î¥¤¥º²»¤Ç¡¢±«²»¤äÉ÷¤¬ÌÚ¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤²»¤È¤â·ÁÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ï¿Í¤òÌ²¤ê¤ËÍ¶¤¦¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤Ï¹ÂÓ°è¥Î¥¤¥º¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º¤è¤ê¤â¹â¼þÇÈ¤Î¶¯ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á½À¤é¤«¤¤²»¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ï°ÂÌ²¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤äSpotify¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿çÌ²ÍÑ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤¬Â¿¿ôÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤¬¿çÌ²¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï21¡Á41ºÐ¤Î·ò¹¯¤ÊÈï¸³¼Ô25¿Í¤ò¿çÌ²ÍÑ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¾·¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿çÌ²¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Ë³Æ¼ï¥Î¥¤¥º¤Ê¤É¤Î²»À¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½¸¤á¤é¤ì¤¿Èï¸³¼Ô¤Ï¸¦µæ¼¼¤Ç¤Î¿çÌ²¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ºÁû²»¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç1Çñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁû²»¤Î¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¾õÂÖ(Ê¿¶ÑÁû²»¥ì¥Ù¥ë¡§23.7dB)¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤ÎÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾õÂÖ(Ê¿¶ÑÁû²»¥ì¥Ù¥ë¡§43.2dB)¡×¡Ö50dB¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾õÂÖ(Ê¿¶ÑÁû²»¥ì¥Ù¥ë¡§50dB)¡×¡ÖÁû²»¡Ü40dB¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º(Ê¿¶ÑÁû²»¥ì¥Ù¥ë¡§45dB)¡×¡ÖÁû²»¡Ü50dB¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º(Ê¿¶ÑÁû²»¥ì¥Ù¥ë¡§50.9dB)¡×¡ÖÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¼ªÀò¤òÃåÍÑ(Ê¿¶ÑÁû²»¥ì¥Ù¥ë¡§43.2dB)¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤Ç¿çÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Ï7¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢³Æ¿çÌ²¾ò·ï¤Î½ç½ø¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈï¸³¼Ô¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á°Ìë¤Î¿çÌ²¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢³Æ¿çÌ²¤ÎÁ°¸å¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ä¿´·ì´É·Ï¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Èï¸³¼Ô¤ÏÆüÃæ¤Î±¿Æ°¤äÃë¿²¡¢°û¼ò¤È¤¤¤Ã¤¿¿çÌ²¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢Áû²»¤Î¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤ÊÌë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÌë¤Ï¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ÎºÇ¤â¿¼¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖN3¡×¤Î»þ´Ö¤¬Ê¿¶Ñ23Ê¬¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢50dB¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÌë¤ÏÁû²»¤Î¤Ê¤¤Ìë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿çÌ²1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¥ì¥à¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤¬Ê¿¶Ñ19Ê¬¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤â¡¢Áû²»¤ä¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿Ìë¤ÏÀÅ¤«¤ÊÌë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÉÑÈË¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤ÈÁû²»¤¬Î¾ÊýÊ¹¤³¤¨¤ëÌë¤Ï¡¢Áû²»¤Î¤Ê¤¤Ìë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁí¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ìó15Ê¬¸º¤ê¡¢¿¼¤¤¿çÌ²¤È¥ì¥à¿çÌ²Î¾Êý¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áû²»¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤¬Ã±ÂÎ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ëÌë¤ÎÁí¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢Áû²»¤Î¤Ê¤¤Ìë¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áû²»¤¬¤¢¤ëÌë¤Ç¤âÈï¸³¼Ô¤¬¼ªÀò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ä»þ´Ö¤ÏÁû²»¤¬¤Ê¤¤Ìë¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤òÎ®¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¼ªÀò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¿çÌ²¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ð¥¹¥Ê¡¼Çî»Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤È¿¼¤¤¿çÌ²¤¬Ç¾¤Î·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤ò¿çÌ²¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Ï¿´¿È¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤âµ²±¤ÎÄêÃå¤ä´¶¾ð¤ÎÄ´À°¡¢Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Î¥¤¥º¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ÂÓ°è¥Î¥¤¥º¤ò¿çÌ²Ãæ¤ËÎ®¤¹¤ÈÍ³²¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¾¤¬¤Þ¤ÀÈ¯Ã£Ãæ¤ÇÂç¿Í¤è¤ê¤â¥ì¥à¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï³²¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£