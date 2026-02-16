俳優の窪塚洋介さん（46）が、窪塚愛流さん（22）と親子でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新TVCMに出演。洋介さんが、パークとともに歩んできたという息子の成長を語りました。

CMでは、今年開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエリアやアトラクションを舞台に、窪塚さん親子がはしゃぐ姿や、思い出を語るトークセッションなどの様子が収められています。

■窪塚洋介、親子の思い出の場所でのCM共演に「心からうれしく思います」

CMに出演した窪塚さん親子はメッセージを寄せ、洋介さんは「息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました。それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした」と、パークとともに息子・愛流さんの成長を感じてきたと語りました。

また、洋介さんは「気づけば、息子の成長のそばにはいつもUSJがあり、まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います」と、親子共演を喜び、「気づけば、“あぁ、こんなふうにケラケラやってたなぁ”と、かつて親子で遊びに来ていた頃を思い出し、どこか懐かしい気持ちが入りまじるエモい時間でした」と、親子での時間を楽しんだとコメントしました。

愛流さんは「昔から遊んでいたUSJといつか僕もお仕事したいと思っていたので、25周年CMへの出演が決まったときは素直にうれしかったです。久しぶりの父と一緒のパークは少し緊張していましたが、撮影一発目の『ザ・フライング・ダイナソー』に乗った瞬間に、その緊張もぶっ飛び、楽しんで撮影することができました」と、父・洋介さんとの撮影を振り返りました。

窪塚さん親子が共演したのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業25周年のテーマ“Discover U!!!”の新TVCMです。