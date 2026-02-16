■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキーアルペン／男子回転 2回目（日本時間16日、ステルビオ・スキーセンター）

スキーアルペン男子回転1回目でトップだったアトレ リー・マグラス（25、ノルウェー）が2回目でコースアウトして、激怒し、ストックを投げ捨て、コースの網をまたいで雪山に1人で歩いていった。

メダル争いとなった男子回転2回目が行われ、1回目トップの56秒14をマークしていたマグラスは金メダルを狙って攻めの滑りを見せたが、序盤でまさかのコースアウト。自身の滑りに怒りを見せて、ストックを投げ捨てて、スキー板を外して、雪山の方へ1人で歩いていった。

コースの脇に備えられている網をまたいでさらに奥に歩いていくと、雪の中に寝ころび気持ちを落ち着けていた様子。同国スタッフの警備員とみられる人に説得されて、ヘルメットを雪の中に置き、スノーモービルで戻ってきた。

また前回金メダルのフランスのクレマン・ノエル（28）も2回目はフィニッシュ出来ず、大波乱のレースとなった。