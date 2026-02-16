俳優の萩原利久さん（26）と古川琴音さん（29）が声優に初挑戦した作品『花緑青が明ける日に』。2人がアフレコの感想などを語ったインタビューが公開されました。

アニメーション映画『花緑青が明ける日に』（3月6日全国公開）は、創業330年の花火工場が舞台。再開発による立ち退きの期限が迫る中、幻の花火＜シュハリ＞とそこで育った若者たちの未来をめぐる2日間の物語が描かれています。

監督は、四宮義俊さん。日本画家としての活動を軸に、『君の名は。』の新海誠監督や『この世界の片隅に』の片渕須直監督などのアニメーション作品に参加し、CMやミュージックビデオなど様々な創作活動を行ってきました。本作は自身のオリジナル脚本で描いた、長編アニメーション監督デビュー作となります。

この作品は、現在開催中の第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、最高賞である金熊賞の受賞が期待される話題作です。

■萩原利久＆古川琴音がアフレコ秘話を明かす

萩原さんは、蒸発した父に代わり幻の花火を完成させようと独りで奮闘する帯刀敬太郎を、古川さんは東京で暮らし、地元に戻ってきた幼なじみのカオルの声を務めました。

萩原さんは「絵に合わせて（声を）発するというのが経験のないものだった」と話し、「やってみると（実写の撮影とは）必要とするスキルが違って、本当に難しかった」と、アフレコに挑んだ心境を明かしました。

また、古川さんも同じく「本当に“もどかしいな”という気持ち」と、声だけの芝居の難しさを痛感。「いつもお芝居をする時は、自分の表情だったり体を通して全身を使ってお芝居しているんだなってことが今回声優を通して改めて気づいたこと」と語りました。

苦戦したという2人ですが、萩原さんが「掛け合いになった途端全然違った」と話し、古川さんも「実際に隣に利久くんがいて、呼吸を合わせられたということが楽しかった」と、そろってのアフレコでは手応えがあったことを明かしました。