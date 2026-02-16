東急不動産株式会社と、グローバル刃物メーカーの⾙印株式会社が提携、BRANZマンション内で、著名シェフの料理を堪能できる新サービス「MY GRAND CHEF for BRANZ」を発表しました。

「MY GRAND CHEF for BRANZ（マイ グランシェフ フォー ブランズ）」は東急不動産の分譲マンションブランド「BRANZ（ブランズ）」の⼊居者に向け、著名シェフがマンションの共⽤部等で希少な料理体験を提供するもの。⽇本を代表する著名シェフ3名が本来は廃棄されてしまう「規格外野菜」をプロの技で⾄⾼の⼀⽫へと昇華させた特別メニューを披露するとともに、⾷を通じた住まいにおける新しい体験価値や、持続

可能な豊かな暮らしへの想いを語りました。

サービスの概要について東急不動産の鮫島さんは、「今回発表する新サービスは、『BRANZ』の共⽤ダイニング等に著名シェフ（グランシェフ）を誘致し、居住者の皆様にプライベートかつ希少な⾷体験を提供するものです。これは、⻑年⾷の現場を⽀え、シェフの⽅々と厚い信頼関係を築いてこられた⾙印さんとだからこそ実現できた、住まいと⾷のプロによる『共創』のカタチです」と、本プロジェクトの独⾃性を語りました。これを受けて⾙印の遠藤は、「実⼒派の⼈気シェフがお住まいのマンションへ直接出張するという点が、このサービスの最⼤のポイントです。私たちが培ってきた100名を超えるシェフとのネットワークを存分に注ぎ込み、外⾷でも家⾷でもない、居住空間という新たなフィールドで最⾼峰の⾷体験をお届けします。」と、サービスへの⾃信を述べました。

続いて、協業によって解決を⽬指す社会課題に話題が及ぶと、⾙印株式会社の遠藤さんは「都市型マンションの暮らしは便利ですが、家族で⾷卓を囲む時間が減り、⼼満たされる⾷事体験が⽇常から遠ざかりがちです。本サービスでは、完全予約制という利点を活かし、⾷材を無駄なく使い切ることはもちろん、プロの技で『規格外野菜』を価値ある⼀⽫に変えることで、⾷の本質を伝え、フードロス削減にも貢献していきたいと考えています」と語りました。鮫島さんもこれに深く同意し、「単にキッチンという場があるだけでは不⼗分で、サービスとセットであることが重要です。環境先進マンションとして、太陽光で育てた野菜を⾷べるなどのサーキュラーエコノミーも視野に⼊れ、暮らしや環境をみんなで考えられるようなマンションを⽬指します。」と、未来を⾒据えた展望を明かしました。後半には、本サービスのグランシェフ3 名が登壇し、それぞれの想いを語りました。

菰⽥シェフは、「お話を頂いた際、⾮常に興味深い取り組みだと感銘を受け、参加を決意いたしました。⾷を介した団らんのシーンをお⼿伝いできることは、料理⼈として⼤変光栄なことです。現地へ赴き調理をすることで、お客様との距離も近くなり、レストランでは味わえない特別な体験を私⾃⾝も得られると感じています。このサービスを通じて多くの刺激を受けながら成⻑し、お客様の⼤切な時間を全⼒で盛り上げていきたいです。」と、参画への想いを語りました。

続いて、原⽥シェフは「私がこのプロジェクトで⼤切にしたいのは、レストランでもケータリングでもない、『暮らしの中に、特別な⼀⽇が⼊り込んでくる』という感覚です。また、今回は規格外野菜の個性を⼀つにまとめたミネストローネや、⽬の前で仕上げるカラスミのパスタをご提案しました。お客様との会話を楽しみ、私⾃⾝も成⻑しながら、その場の空気感を⼀緒に味わって⾏きたいと思います。」と特別なひとときを届ける喜びを語りました。

また、笠原シェフは、「私は新しい挑戦が⼤好きなので、直感的に楽しそうだと感じたのが参加の決め⼿です。最近では家族そろって⾷卓を囲む光景が少なくなっていますが、私⾃⾝も3⼈の⼦供を育てる中で、忙しさゆえに家族団らんの時間を⼗分に持てなかったという想いがあります。その時の『罪滅ぼし』ではありませんが、このサービスを通じて、皆様のご家庭に楽しい⾷事の時間を届けていきたいと考えています。また、『⽇本料理は敷居が⾼く、⼦供を連れて⾏きにくい』というイメージを払拭したいという挑戦⼼もあります。イタリアンや中華に負けないくらい、お⼦様にも⽇本料理を⾝近に楽しんでいただきたいと思っています。」とサービスへの熱意を語りました。

▲笠原シェフお料理

▲菰田シェフお料理

▲原田シェフお料理

【MY GRAND CHEF for BRANZ（マイグランシェフ フォーブランズ）】

対象：サービス対象のBRANZ 居住者様限定

提供場所：物件内共⽤ダイニング

基本価格：550,000 円〜（税込）※⾷材・飲料のアップグレード等により別途お⾒積り

料理内容：厳選された季節の⾷材によるコース料理（5〜7 品）

提供形態：シーンに応じたオーダーメイド形式

（本格的なコース形式から華やかなパーティー形式まで対応可能）

連携シェフ：菰⽥ 欣也 ⽒、原⽥ 慎次 ⽒、笠原 将弘 ⽒ ほか、国内屈指の著名シェフ

導⼊物件：ブランズタワー⼤崎、ブランズタワー横浜北仲より順次提供開始予定

提供開始：2027 年より順次提供開始予定