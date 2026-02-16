8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが15日、Ｋアリーナ横浜にて行われたアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』の発足4周年記念ライブの最終日公演に出演。ライブの終盤にはグループ初となる日本武道館公演が発表されました。

2月11日から15日の5日間にわたってKアリーナ横浜で開催された『KAWAII LAB.』プロジェクト発足4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』。

初日となる11日のライブでは、『FRUITS ZIPPER』の『はちゃめちゃわちゃライフ！』や『CANDY TUNE』の『倍倍FIGHT!』など計28曲（主催者発表）が披露されました。さらに『FRUITS ZIPPER』など4グループで結成したスペシャルユニットによる新曲『カワラボとばびゅーん！』も初披露となりました。

最終日の15日に行われたCUTIE STREETの単独公演では、先日配信リリースされたばかりの新曲『ゆめみるプリマドンナ』と人気楽曲『ひたむきシンデレラ！』をマッシュアップした『ゆめみるシンデレラ！』の初披露や、楽曲『ゆめみるプリマドンナ』のミュージックビデオを会場に集まったファンとメンバーで一緒に鑑賞する一幕などがありました。

ライブの終盤にCUTIE STREET史上初となる日本武道館での2Days公演がサプライズで発表。メンバー、会場ともに歓声があがりました。メンバーの増田彩乃さん（22）は「日本武道館という名誉ある場所でライブさせていただけるのは、めちゃくちゃ大きい事なので絶対皆さん来てください！」と喜びを明かしました。サプライズ発表後に披露された人気楽曲『かわいいだけじゃだめですか？』ではメンバーの桜庭遥花さん（20）が「一緒に武道館行こうね！ 大好きだよー！」とファンへ呼びかけました。