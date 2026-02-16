「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子短距離の日本のエース、宮田将吾（２３）＝日本通運＝は５００メートル予選を３組４位で敗退した。スタート直後は２番手につけたが残り２周で後続に抜かれ、挽回できなかった。レース後は呆然とリンクを見つめた。

その後に臨んだ５０００メートルリレーではアンカーを務めたが、残り２周でベルギーに抜かれて最下位に転落。２組４位に終わり、順位決定戦に回った。

リレー後、４人のメンバーでインタビューに臨んだ宮田は涙をぬぐってカメラの前へ。「１５００の悔しさを全部、まずは５００にぶつけて挑んだが、５００に関してはあんまり自分の力を出し切ることもできず。あっけなく終わってしまった」と振り返った。１５日の１５００メートル準決勝では２着でゴールしながら失格で敗退し、レース後に大粒の涙をこぼしていた。

５０００メートルリレーについても「メダル獲得を目指して今日の準決勝に挑んだんですけど、敗退してしまって。その可能性がほとんどなくなってしまったのは、ちょっともったいないなと思います」と悔しそうに話した。

◆宮田将吾（みやた・しょうご）２００３年１月２７日生まれ、大阪府出身。大阪・大商大高、阪南大を経て日本通運所属。２２年北京五輪代表。趣味はゲーム、美味しいものを食べること。