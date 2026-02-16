中道・小川新代表　党役員人事に「できるだけ若手、女性の登用に励みたい」　大敗の衆院選「逆風と地盤沈下と戦った選挙」

中道改革連合の小川淳也新代表は16日夜、BSフジの「プライムニュース」に出演し、新たな党役員人事について、代表選挙の構図や党内融和を踏まえた上で、「できるだけ若手、女性の登用に励みたい」との考えを示した。

番組の中で、小川氏は「あさって（18日）の議員総会の承認事項なので、代表といえども確定的なことは控えたい」とした上で、「代表選挙直後の人事は代表選挙の構図を踏まえなければいけない。それから合流新党だから両党間の融和を旨としなければいけない。そういう中で、できるだけ若手、女性の登用に励みたい」との考えを示した。

また、党が大敗した衆院選について、「政権の支持率の高さという逆風に加えて、突然の新党というアイデンティティーの揺らぎで、立っている地面が揺らいで崩れていく地盤沈下と戦った選挙だった」と指摘し、「想定していた下限域を割り込んだというのが私の認識だ」と振り返った。

そして、「左右の極論がものすごく勢力を持ちがちな時代だからこそ、それにくみせず、真ん中の道を行こうということを自覚した人たちが力を合わせる意味は否定はしないし、大事だと思っている」との認識を示した。

一方で、「新党の構図そのものはあまりにも突然で唐突だったという有権者の戸惑いや複雑な受け止めはちゃんと受け止めなければいけない」と強調した。