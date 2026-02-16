【シャトレーゼ】「このおいしさが税込108円で」リニューアルした絶品スイーツに注目の声！「また買いにいきます」
【シャトレーゼ】「このおいしさが税込108円で」リニューアルした絶品スイーツに注目の声！「また買いにいきます」
シャトレーゼの公式Xは2月15日に投稿を更新。生クリームのおいしさがたっぷり味わえるスイーツを紹介しました。
【画像】108円で販売されている絶品スイーツ
「もう召し上がりましたか？」「リニューアルをした『ダブルシュークリーム北海道純生クリーム』。もう召し上がりましたか？」「北海道産純生クリームとバニラ香るカスタード生クリーム、このおいしさが税込108円で味わえます」とつづり、1枚の画像を投稿。断面も美しい「ダブルシュークリーム北海道純生クリーム」を紹介しました。
コメントでは、「108円マジっすか」「とても美味しかったです」「また買いにいきます」「安っ」「うまかった」と、価格に驚く声や食べた人からの感想が集まりました。
「和菓子好きの方への手土産にもぴったり」お得な価格で楽しめるスイーツを多数取り揃えているシャトレーゼ。2月7日には「まるごとジューシーな苺の酸味と自家炊きこし餡の程よい甘み、もっちり生地の調和がとれた苺大福」とつづり、イチゴの味わいがしっかりと楽しめるイチゴ大福を紹介しました。「和菓子好きの方への手土産にもぴったり」という注目の商品、気になる人はチェックしてみては。(文:All About ニュース編集部)
外部サイト