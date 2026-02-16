ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは2月16日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手と山本由伸選手の練習ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ジョン・スーフーさん公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは2月16日、自身のInstagramを更新。練習中の大谷翔平選手と山本由伸選手の様子を公開しました。

「These Guys」

スーフーさんは「The SooHoo Scrapbook　“These Guys”」とつづり、1枚の写真を投稿。大谷選手と山本選手が並んで立ち、何やら話しているようです。山本選手は手に持ったボールを掲げており、格好いい姿です。

コメントでは「この一枚から、二人の信頼と未来への希望が溢れ出していて、胸がいっぱいになりました」「Let’s gooooooooo」「17 & 18」「仲良し兄弟」と、絶賛の声などが寄せられました。

「Sho Cap」

14日には「Sho Cap」と添え、下を向いた大谷選手の写真を投稿していたスーフーさん。ファンからは「この写真には、あなたが翔平選手に抱いている深い敬意と愛が表れています。彼の静かな強さを捉えるあなたの表現には、本当に心を打たれました」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)