「胸がいっぱい」大谷翔平＆山本由伸の練習ショットに反響「仲良し兄弟」「二人の信頼と未来への希望」
ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは2月16日、自身のInstagramを更新。練習中の大谷翔平選手と山本由伸選手の様子を公開しました。
【写真】大谷＆山本の練習ショット
コメントでは「この一枚から、二人の信頼と未来への希望が溢れ出していて、胸がいっぱいになりました」「Let’s gooooooooo」「17 & 18」「仲良し兄弟」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】大谷＆山本の練習ショット
「These Guys」スーフーさんは「The SooHoo Scrapbook “These Guys”」とつづり、1枚の写真を投稿。大谷選手と山本選手が並んで立ち、何やら話しているようです。山本選手は手に持ったボールを掲げており、格好いい姿です。
「Sho Cap」14日には「Sho Cap」と添え、下を向いた大谷選手の写真を投稿していたスーフーさん。ファンからは「この写真には、あなたが翔平選手に抱いている深い敬意と愛が表れています。彼の静かな強さを捉えるあなたの表現には、本当に心を打たれました」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)