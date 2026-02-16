【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１０日の１５日、スピードスケート女子５００メートルで、前回北京大会銀メダルの高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。

１０００メートルの銅に続く今大会２個目。自身が持つ冬季五輪の日本勢最多記録を更新する通算９個目のメダルで、夏冬通じた自身の日本女子最多も塗り替えた。今大会の日本勢では１７個目。

珍しく喜び爆発

最終組のレースを映像で見届け、３位が確定すると高木はガッツポーズを見せた。「見ている時は祈るような気持ち。メダルはぎりぎりだと思ったので、うれしさは強かった」。珍しく喜びの感情を爆発させた。

今大会は世界記録を持つ１５００メートルで初の金を取ることが一番のテーマ。本命種目に集中するため、５００メートルは出場するか最後まで迷っていた。それでも、出ると決めれば強い。抜群のスタートで加速し、その後もスピードを緩めず自己記録に迫る３７秒２７をマーク。出番の早い４組目でたたき出した好記録は、後続に最後まで重圧をかけた。

これで通算９個目のメダルとし、夏冬通じた日本勢の通算獲得数で歴代４位に並んだ。１０年以上指導するヨハン・デビットコーチは言う。「美帆はどんなにレースに出ても、必ず初レースのように滑る。否定的な思考に流されず、毎回が新たな成長の機会。そう考える選手は世界でも少ない」。１５歳で五輪に初出場してから、悔しいレースも栄冠も、全て技術として次につなげてきた。その成果が９個のメダルに表れている。

５００メートルは今季国際大会で一度しかレースに出ていなかった。前日は団体追い抜きに出場したばかり。戸惑いも疲れも感じさせない滑りに、デビットコーチは「いまだに私を驚かせてくれる」と笑みを浮かべた。

レース後、高木は再びリンクを回り「次にどういう滑りをしたいかと頭を切り替えた」。１７日に団体追い抜き、２０日に１５００メートルが控える。喜びもつかの間、表情はすぐに引き締まる。さらなるメダル獲得の気配が漂った。（森井智史）