ÍÅÄÅ¯Ê¿ ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞàÏ¢ÇÆáÁÀ¤¦¤â¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê£µ£µ¡Ë¤È¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤ÎÆü¥Æ¥ì¥×¥í¥ì¥¹È¸£²¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÍÅÄ¤Ï¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤Î¥×¥í¥ì¥¹È¸¡Ú¥ª¥Þ¥¨ÍÅÄ¤À¤í¡ª¡ª¡Û¡×¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¥×¥í¥ì¥¹Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÂè£µ£²²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢ÆÃÊÌÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò£Ö£Ô£Ò¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÅÄ¤¬Ê¡ÅÄ¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤Î»î¹ç¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºòÇ¯£¹·î¤ËÂè£±²óÌÜ¤¬³«¤«¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤âÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤µ¤ó½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡©¡×¤È´î¤Ó¤ÎÈáÌÄ¡£ÍÅÄ¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞÆÃÊÌÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£Â£Åú¤µ¤ì¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¡¢¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢º£²ó¤Ï¡¢à¥Ä¥¦á¤¬¹¥¤à»î¹ç¤ò£´ËÜ¾å±Ç¡££±£¹£¸£µÇ¯£³·î£¹Æü¤Î¡ÖÄ¹½£ÎÏ¡¢Ã«ÄÅ²Å¾Ï£Ö£Ó¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¡¢¥¥é¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÅÄ¤¬Ä¹½£¤Î¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤ò¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤ë¡¢²¿¸Ä¤«¤¢¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼Â±é¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£°£µÇ¯£··î£±£¸Æü¤Î¡Ö¾®¶¶·òÂÀ£Ö£Óº´¡¹ÌÚ·ò²ð¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¤¯¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£·ò²ð¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¿ô½½Ç¯¤âÁ°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î¡ÖÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î´Ö¤ÎÉ½¾´¼°¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø£±ÅÙ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤â¤¦£±²ó¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤è¤ê´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î²òÀâ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«ÃæÂ¼»âÆ¸¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÂ¼¤ÎÊý¤¬¡ËÀè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¤Ã¤Æ¡¢Âç¾Þ¼è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¡ÖÍèÇ¯¤¢¤¿¤êÁÀ¤ï¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤Ê¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£