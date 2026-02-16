声優の悠木碧さん、大塚剛央さん、桐本拓哉さんが15日、『薬屋のひとりごと』第1期 振り返り劇場上映会に登場。悠木さんは台湾で買ってきたお土産を舞台上で手渡ししました。

アニメの第1期と第2期の全48話を全国5都市の映画館で見ることができる振り返り上映会の初日に行われたイベントで、羅漢役の桐本さんは本作品のイベントに初登壇となりました。

羅漢役に選ばれたとき、決まると思っていなかったのでうれしかったと話した桐本さん。実際演じるときにキャラクター像をどのように作っていったのかについては「見る感じちょっと変わったやつだな、変人だなっていう感じは理解できるので、その方向性で考えてました。当日初めて収録行ったときに、僕も緊張してたんでしょうね。長沼監督と話したときに監督から“この役はね、とても変わってて変態なんです”っていうのを言われて。でも監督は多分“変人”って言ったんです。僕緊張してたので“変態”って聞こえちゃった」とまさかのエピソードを披露。

続けて「変人通り過ぎて変態なんだって思って自分の中で、監督も初だし“違うんじゃないですか”って言えないじゃないですか。だから“あ、変態なんですね、わかりました”っていうことを自分の中でグッと収めて、それからずーっと僕は変態、監督は変人。この2本の柱でずーっと行って。まぁなにも遜色なかったっていうことで、まぁよかったのかなとは思うんですけど」と裏話を明かしました。

■悠木碧が桐本拓哉の演技に「あれはどうしたらああなるんですか？」

悠木さんは後で完成した作品を見て、桐本さんの演技に対し「1作品ファンとして羅漢いいな〜って思いながらも、できないなぁ自分じゃって」と語ると、「あれはどうしたらああなるんですか？」と質問。

これに対して桐本さんは「どんなに崩れても崩しても、やっぱりこの芯の所だけおさえておけば大ブレしないと思う。ガチャガチャになっていかないんだろうなっていうのは、僕は舞台とかやってきてそういう経験はありますから」と答えました。

加えて「必ずシーン、シーンでここメインだなっていうのがあったら、そのメインから逆算してどの程度までやってけばいいのかなっていうのは考える」と話し、これを聞いた悠木さんは「わぁ〜めっちゃいいこと聞けた。うれしい」と笑顔を見せました。

■悠木碧 台湾のお土産を2人に手渡し

前日まで本作のイベントで台湾を訪れていた悠木さんは2人にお土産を手渡し。作品にちなんだモチーフである『薔薇（バラ）』をあしらったグミを桐本さんに、そして大塚さんにはなんと 『カエル』のグミを贈りました。

さらに、悠木さんは「大塚君はね、苦労が絶えないかなと思ったんで」と追加で作品の主人公・猫猫がプリントされた“肩たたき棒”をプレゼント。台北の POPUP で見つけ、これはぜひ大塚さんにプレゼントしたいと考え、手に入れたというエピソードを明かしました。

受けとった大塚さんは早速ステージ上で使用し、「めちゃめちゃ使い心地いいです」と感想を話すと、会場は笑いに包まれました。