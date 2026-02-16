【里谷多英の目】

ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、新種目の男子デュアルモーグルが行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルに輝いた。

堀島は男子モーグルの銅に続く、今大会２個目のメダル獲得。ミカエル・キングズベリー（カナダ）が初代王者となった。

メダルへの執念感じた

１５日の男子デュアルモーグル決勝で、堀島行真選手（トヨタ自動車）は自らの限界を超えてきた。第１エアのランディングまでは完璧だったが、そこからスピードのコントロールが利かなくなり、右脚に乗り切れなくなっていった。それでも、彼の勝ちへのこだわりやメダルにかける執念を感じる試合だった。

初戦の２回戦では、第２エアの直前でバランスを崩して後ろ向きにゴールするという珍しいシーンもあった。あんな跳び方をして我慢できたのはさすがの運動神経だと感じたし、競技自体のおもしろみが増した瞬間でもあっただろう。

デュアルは、スピードで上回ろうと限界を決めずに挑戦するところに魅力がある。遅くゴールした選手が勝った試合があったように、今回のジャッジはターンの質をよく見ているようにも感じたが、ターン点の高さとスピードの速さは基本的にはイコールだと思う。

堀島選手が４年後を目指すと宣言したことは、すごくうれしい。進化を続ける彼が４年後にどれだけ強くなって戻ってくるのか楽しみにしている。（長野五輪金、ソルトレーク五輪銅メダリスト）