東京電力は１６日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機（出力１３５・６万キロ・ワット）の発送電を開始したと発表した。

柏崎刈羽原発から首都圏への送電は１４年ぶりとなった。

東電によると、１６日午前２時５５分、試験的に発電機を送電網に接続し、出力を２０％の２７万キロ・ワット程度まで徐々に上昇させた。午後１０時には本格的な送電を始めた。出力は５０％まで上げるという。

今後、２月下旬に原子炉を計画的に停止させ、温度や圧力の変化などによる機器の異常がないか検査を進めていく。再び起動させて出力を１００％に上げて、原子力規制委員会の確認を経て営業運転を始める。

営業運転の開始は３月１８日を見込む。東電の試算では、６号機が１か月間安定して運転した場合、一般家庭３７５万世帯分の電気をまかなえる。

６号機は１月２１日に再稼働したが、核分裂の連鎖反応を抑える制御棒の引き抜き作業中に警報が作動し、２３日に原子炉を停止。原因究明と再発防止策を講じ、２月９日に再起動させた。原子炉内の中性子を測定する機器が動かなくなる不具合が１２日に起きたものの、関連装置の部品を交換して１４日に解消した。