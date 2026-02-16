7人組グループ・Travis Japanの2nd CDシングル『陰ニモ日向ニモ』（かげにもひなたにも）のジャケット写真と全収録内容が15日、発表されました。

今作は初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてFC限定盤の計4形態でリリースされるということです。

初回T盤には、ジュニア時代の楽曲『Dance With Me 〜Lesson 1〜』の続編となる『Dance With Me 〜Lesson 2〜』をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した『撮影Vlog』が収められ、ステッカーやトレカセットも付随するとのことです。

一方、初回J盤のカップリングには『君がいるだけで』を収録。約25分の特典ディスクには、ミュージックビデオに加えて、彼らの武器であるダンスを堪能できる『パフォーマンスビデオ』とそのメイキング映像が収められ、初回T盤とは異なる絵柄のステッカー・トレカセットが封入されるということです。

通常盤は、初回プレス限定でスリーブケース仕様。カップリングには、『As We Are』と、『On My Road』の2曲を収録。そしてファンクラブ限定盤には、約91分の特典映像ディスクとフォトブックが付随。映像にはミュージックビデオのほか、彼らの素顔が垣間見えるバラエティーコンテンツ『PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜』が収録されているそうです。

リード楽曲となる『陰ニモ日向ニモ』は、2月16日より先行配信開始。この楽曲は、一輪の『無垢（むく）な花（Flower）』を巡る執着と、愛ゆえに修羅場をいとわない強い意志を描いた楽曲。核となるのは、『表と裏』『白と黒』という逃れられない二面性といい、『クールなまま溺愛』という、静と動が混ざり合った独特な心理状態をクールにそして速いビートで表現されているということです。