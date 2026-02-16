「美人にもほどがある」板野友美、カフェでのオフショットに「まだ10代いける」「存在が映えてる可愛い」反響
タレントの板野友美さんは2月16日、自身のInstagramを更新。ポニーテール姿のオフショットを公開しました。
【写真】板野友美のポニテショット
ファンからは「存在が映えてる可愛い」「ポニテのともちんもかわいい」「なにしても可愛いので、羨ましいです」「美人にもほどがある」「正にポニーテールとシュシュ」「かーわーいいまだ10代いけるよ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「正にポニーテールとシュシュ」板野さんは「こんな感じで撮影してる」とつづり、9枚の写真をアップ。カフェのテラス席に座り、カメラを手にする自然体な姿が写っています。茶色のカーディガンに、白いシュシュを合わせたポニーテールスタイルが印象的で、華やかさがあります。
「可愛くて待ち受けにする」15日の投稿では「バレンタインぽい写真撮ってた」とつづり、同じカフェで撮影した写真を7枚公開していた板野さん。自身の全身ショットも披露し、ミニスカートに黒タイツ、ローファーを合わせたガーリーなスタイルであることがうかがえます。コメントでは「可愛くて待ち受けにする」「ともちんとデートしてるみたいですけど…かわいい」「バレンタインともちん可愛い」などの声が続々と寄せられました。
