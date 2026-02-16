デビュー5周年を迎えるダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの9枚目となるニューシングル『BE:FIRST ALL DAY』の発売が発表され、メンバーのSOTAさん（25）が意気込みをコメントしました。

2021年11月にデビューし、2026年にデビュー5周年を迎えるBE:FIRST。本作は『BE:FIRST 5th Anniversary』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、ロサンゼルスでのコライトキャンプにて制作されたといいます。

■メンバーソロ曲含む全4曲収録

また、グラミー賞ノミネート経験を持ち『Secret Garden』以来2度目の参加となるDavid Arkwrightさんを筆頭に、『Boom Boom Back』を手がけたWill Jayさん、そしてプロデューサーのGrant Boutinさんを迎えた、世界の布陣によりつくられました。

収録内容も合わせて発表され、表題曲の『BE:FIRST ALL DAY』、パーティーソング『街灯』、ファンミーティングツアーで一足先に披露された、メンバーMANATOさん（24）のソロ曲『Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜』、さらに新曲1曲を含む全4曲が収録されています。

■メンバーのSOTAが意気込み

ニューシングル発表にあたり、メンバーのSOTAさんは「『BE:FIRST 5th Anniversary』の始まりにふさわしい、気合を入れた久しぶりのHIPHOPチューンになっています！ 踊れる曲を持ってきましたので、BESTYと一緒に盛り上げていけるように色々準備していきます！ 是非お楽しみに！」とコメントしています。