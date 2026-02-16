歌手の鳥羽一郎さん（73）が15日、弟である山川豊さん（67）と、自身の長男・木村竜蔵さん（37）、二男・木村徹二さん（34）と一緒に『木村家ファミリーコンサート2026』を開催。コンサートの前に取材会を行い、バレンタインでもらったチョコレートについて明かしました。

この日の前日、2月14日はバレンタインデー。バレンタインチョコについて聞かれた鳥羽さんは「さっきバンドの皆さんに1個だけいただきました。1個です。1個でいいんです、もらえないときもいっぱいあるから（笑）」と話しました。

また、山川さんも「減ってきました、僕も1個です。デビューした頃はやっぱりね、たくさんもらっていましたけど」と話すと、鳥羽さんが「たくさんありゃいいってもんじゃねぇんだよ！」と笑いながら、兄弟で共感し合う場面もありました。

■数で張り合う鳥羽さんの息子たち

徹二さんは「うちの兄（竜蔵さん）がおモテになるタイプだったので、よくチョコレートをたくさんもらって学校から帰ってきていたのを覚えていて…」と懐古。

続けて「あんまり僕はもらった記憶がないので、悔しいなと思ってたんですけど、きのうコンサート、バレンタインをやらせていただいて。（ファンの方に）500個くらいもらったかなと思いますので、“ざまぁみろ”という感じですね」と竜蔵さんを見ながら勝ち誇った様子をみせると、竜蔵さんは「たくさんありゃいいってもんじゃないんだよ」と、父・鳥羽さんのコメントをまねして会場の笑いを誘っていました。