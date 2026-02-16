ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプは１５日の女子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、丸山希（北野建設）が合計２５７・０点で日本勢トップの８位だった。

ノーマルヒル（ＮＨ）の銅に続く個人種目でのメダルには届かなかった。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位。優勝はアンナオディネ・ストロム（ノルウェー）で、ＮＨと合わせて今大会２冠を達成した。

７位から逆転での表彰台を狙った２回目、１２５メートルで順位を落として３個目のメダルを逃した丸山。その表情はすがすがしかった。「気持ちも張り詰めた中でやりたいことに全て挑戦し、満足いく大会にできた」。初の五輪を笑顔で終えた。

ＬＨの８位も、直前まで試行錯誤を続けた結果だ。ＮＨから台が変わって適応に苦しみ、練習６本で全て違うことを試した。修正力が問われる短期決戦。１回目に１２８メートルを飛び、「１本でも出せたのは自信になる」と胸を張った。

初出場の五輪にメダル候補として臨み、初戦のＮＨで日本勢１号となる銅を獲得。混合団体でも重圧のかかるトップバッターでチームを勢いづけ、銅に貢献した。「私ってこんなに緊張するんだ」。その中で力を発揮できたことは収穫だった。

北京五輪を逃す大ケガを乗り越え、世界のトップ選手に成長してたどり着いた夢舞台。「すごく楽しかった。今日以上にパフォーマンスを上げて、またこの舞台でみんなと戦いたい」。まずは総合優勝の可能性が残るワールドカップ（Ｗ杯）で、４年後に向けた戦いが始まる。（福井浩介）