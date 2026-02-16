気になる食の価格や旬の情報をお届けする『にいがた新鮮組』。今回は今の時期しか味わえない“生ワカメ”を紹介します。

新潟市江南区の新潟市中央卸売市場。旬を迎え、取り引きされているのが生ワカメです。



【新潟冷蔵 伴田悟 部長代理】

「ぬめりがあって、新鮮なものほど身が厚い。噛んだ時のシャキシャキ感が生のほうがより感じられる」



一年中流通しているワカメですが、冷凍や乾燥させたものではない生ワカメは1月～3月ごろまでの限られた期間しか味わえないといいます。





そんなワカメの今年の生育状況はというと…【新潟冷蔵 伴田悟 部長代理】「三陸の海水温も平均的に0．5～1℃上がっているようだが、幸いなことにワカメの育成に関してはそれほどの影響はない」海水温の上昇などの影響が心配されましたが、例年通りの出来となり、価格も平年並みとなっています。では、気になる味は？【藤森麻友アナウンサー】「食べた瞬間に磯の香りがふわっと香ります。身が厚いので、食感はシャキシャキで優しい味わいです」さらに…【藤森麻友アナウンサー】「葉の部分はワカメとして、そして根っこの部分はメカブとして流通しています。トロトロで食感はコリコリ。一つのワカメで様々な食感が楽しめます」味噌汁や酢の物など様々な料理に重宝するワカメ。【新潟冷蔵 伴田悟 部長代理】「生で出荷されるのは冬の1～2カ月の今だけ。生のワカメを手に取っていただいて、やわらかくて身が厚い食感を楽しんでいただきたいと思う」今しか味わえない旬の味を楽しんではいかがでしょうか。