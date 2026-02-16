【J2新潟】大量4失点で徳島に完敗…「勝つために走れる選手を」スタメン4人変更で臨むも今季初黒星
2月15日、アウェーで徳島ヴォルティスと明治安田J2・J3百年構想リーグを戦ったアルビレックス新潟。相手に大量得点を許し、4－0の大敗を喫しました。
20試合ぶりの勝利を挙げた開幕戦から1週間。連勝をかけた15日の一戦はスタメンを4人変えて臨みました。
【船越優蔵 監督】
「走れる選手を選んだ。勝つために」
相手は前節6得点を挙げた高い攻撃力が武器の徳島ヴォルティス。
追いつきたいアルビも積極的にゴールを狙いますが、得点には至らず…前半31分のフリーキック、復帰後初スタメンの落合の放ったボールも枠を捉えることができません。
前半終了間際にも相手に得点を許し、2点ビハインドで試合を折り返すと、後半立ち上がりにはミスからの失点。3点を追いかける展開となります。
失点直後にこの流れようと4枚の交代カードを切ったものの、徳島の猛攻を止めることはできず、きわめつけの4失点目。
試合終了間際のチャンスも決めきることができなかったアルビは4－0で敗れ、課題の残る一戦となりました。
アルビの次の試合は2月２２日、アウェーでカマタマーレ讃岐と対戦します。