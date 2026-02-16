加藤茶＆綾菜夫妻、おそろいの“ヒゲダンス”衣装で2ショット披露「お二人ともお似合い」「最高のコンビ」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が13日、自身のインスタグラムを更新。おそろいの“ヒゲダンス”衣装での夫婦ショットを披露した。
【写真】「お二人ともお似合い」「最高のコンビ」おそろいの“ヒゲダンス”衣装で2ショットを披露した加藤茶＆綾菜夫妻
2人は同日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』に夫婦で出演し、“テレビでは10年ぶり”という同ダンスを披露。投稿では、「カトちゃんと、ヒゲダンスしたりフルーツ剣刺ししたり…楽しかったです 皆さん楽しんでくれて最高でした」とつづり、本番前に撮影したという2ショットをアップした。
この投稿に夫婦で親交のあるタレントの鈴木奈々（37）から「めちゃめちゃ可愛い」とコメントが届いたほか、ファンからは「それスノ見たらカトちゃんと綾菜ちゃんが出ててビックリしました おヒゲ似合ってます」「わーい お二人ともお似合い」「見ました〜」「素敵な夫婦ですね」「ちょうどリアルタイムで見れました 最高のコンビでした」「とってもおふたりとも可愛い」などの反響が寄せられている。
