OSK日本歌劇団の翼和希さんが『トップスター翼和希 REVUE SHOW！〜Dynamism〜』の巡業公演のラストを13日から16日まで東京・有楽町のI’M A SHOWで行いました。

2025年11月15日から始まった巡業公演は、3か月にわたり全国10か所で行われ、翼さんを中心に個性豊かな出演者たちが顔をそろえた華やかなステージが披露されました。

公演では、翼さんと抜群のコンビで魅せる娘役のトップスター千咲えみさんを筆頭に、情熱的なダンスと澄んだ歌声の羽那舞さん、美しいダンスとキュートさが魅力の紫咲心那さん、芝居心のある歌とダンスで表現力豊かな有絢まこさん、激しさを秘めた梅名希歩さん、喜び溢（あふ）れるダンスを見せる柊湖春さんといったOSKの娘役が舞台を彩り、キレッキレのダンスと懐の深い歌で抜群の安定感を誇る男役スター華月奏さん、荒々しく歌い上げる場面が増えた成長著しい若手男役の空良玲澄さんが出演。

OSK伝統のラインダンスで会場を盛り上げると、最後はOSKが1930年から歌い継いできたテーマソング『桜咲く国』が披露され、舞台上の桜パラソルと共に、客席にもミニ桜パラソルの花が咲き誇りました。

翼さんは「熱い方が多くて、そんなお客様の盛り上がりに、思わず叫んでました（笑）！ いろんな種類のダンスや歌、最初はカッコよく始まって、大人っぽい雰囲気だったり、コンテンポラリーだったり。メッセージ性のあるものだったり、一緒に踊っていただく場面があったり、レビューらしい場面と、OSKが得意とするラテンまで、クレッシェンドでフィナーレに向かっていく作品だと思います。OSKらしさが詰まった作品。千穐楽まで駆け抜けていきたいです！」と公演後、コメントしました。

また4月には、1926年の第一回開催から今年で100周年の『レビュー 春のおどり』が上演されます。