乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日発売）のアンダーメンバーのフォーメーションが16日、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で行われた生配信「週刊乃木坂ニュース」で発表された。5期生の岡本姫奈（22）が初めてアンダーセンターを務めることが明らかになった。初参加の6期生を含むアンダーメンバーによるアンダーライブの開催も決まった。

配信中、「週刊乃木坂ニュース」で進行を務める副キャプテンの菅原咲月（20）から呼び込まれ、岡本が登場した。「41枚目シングルでアンダーセンターを務めます、岡本姫奈です。まずはいつも応援してくださっている皆さん本当にありがとうございます」とあいさつ。「隣（のポジション）にはご卒業される（佐藤）璃果ちゃんがいたり、6期生も初めてアンダーに参加するタイミングで、今回センターを務めることになりました。少しでも引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。

3月17日から3日間、横浜・ぴあアリーナMMで41thシングルのアンダーライブを開催することも発表した。昨年2月に加入した6期生たちにとっては初のアンダーライブ参加となる。岡本は「6期生のみんなが初めて参加するアンダーライブで、乗り越えなきゃいけないこととか、大変なこととか、たくさんあると思うんですけど。頼りがいのある先輩ではないと思うんですけど、困ったときとか、しんどいなって時に、一番に声をかけやすい先輩でいたいなって思っています」とうなずいた。「1人1人みんなのいいところ、かわいいところ、好きなところ見つけていただいて、先輩の力をお借りして、今回もいいライブが作れたらなと思います」と言葉に力を込めた。

最終日の3月19日公演の本編後には、先輩の4期生佐藤璃果（24）の卒業セレモニーが行われるという。岡本は「アンダーライブでたくさんお世話になった璃果さんを、ちゃんと笑顔で送りたいと思います！」と誓った。