俳優の広瀬アリスさん（31）が16日、建設会社のイベントに登場。最近新たに挑戦したことを明かしました。

イベントで、2026年にしたいことを聞かれた広瀬さん。今までプライベートで海外に行く機会があまりなかったそうですが、「実は先月ちょっと初めて1人で行ってきまして」と告白。「頼れる人が誰もいない中での海外だったので、すごくいい経験になりましたね。また1人で旅したいなと思いました」と振り返り、司会者からどこの国に行ったのかと聞かれると「ヨーロッパのほうに」と答えました。

また、新しいことに挑戦する際に“怖い物知らずの心”を大事にしているという広瀬さんは「いろいろ心配になっていろんなことを調べて知識をつけてしまうと、どうしても萎縮してしまうんですよね。なのでもう、“いっちゃえ！”っていうこの気持ちを一番にしていますね」と話しました。

そして「何かに挑戦して失敗しても成功しても、経験値というものは絶対に下がらないものだと思っているので、“失敗してもしょうがないか”とか“まあいっか”っていう心は持ちつつ挑戦していきます」と自身のモチベーションを明かしました。

広瀬さんが登場したのは、戸田建設の『TODAグループ 2026 展望発表会 "Build the Culture. Day"』です。