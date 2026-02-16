日経225先物：16日22時＝30円高、5万6930円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円高の5万6930円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては123.59円高。出来高は2356枚となっている。
TOPIX先物期近は3795ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56930 +30 2356
日経225mini 56940 +40 45301
TOPIX先物 3795 -1 3691
JPX日経400先物 34265 +25 430
グロース指数先物 730 +0 345
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3795ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56930 +30 2356
日経225mini 56940 +40 45301
TOPIX先物 3795 -1 3691
JPX日経400先物 34265 +25 430
グロース指数先物 730 +0 345
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース