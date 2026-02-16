　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円高の5万6930円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては123.59円高。出来高は2356枚となっている。

　TOPIX先物期近は3795ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56930　　　　　 +30　　　　2356
日経225mini 　　　　　　 56940　　　　　 +40　　　 45301
TOPIX先物 　　　　　　　　3795　　　　　　-1　　　　3691
JPX日経400先物　　　　　 34265　　　　　 +25　　　　 430
グロース指数先物　　　　　 730　　　　　　+0　　　　 345
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース