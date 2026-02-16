ドジャースが公式インスタグラムを更新した

迫力満点の映像だ。ドジャースが15日（日本時間16日）に公式インスタグラムを更新。投稿された動画では佐々木朗希投手が躍動感あふれる全力投球を披露している。この様子にファンは「史上最高」などと称賛している。

SNSには「Bailalo Roki.」と綴られていた。「バイラロ・ロウキ」とは昨季使用していた登場曲「バイラロ・ロッキー」と佐々木の名前を引っ掛けた“造語”で、ファンにはお馴染みのワードとなっている。

投稿ではさまざまなアングルから、7パターンの佐々木の投球モーションを激写。さらにインパクトあるのは投球シーンの動画だ。12球を1本で繋げており、こちらもさまざまな角度から収録。1球ごとに佐々木の「フン！」という声や打者から空振りを奪った後に仲間からの「フーッ！」という歓声も聞こえていた。

迫力満点の“8連投”にファンも魅了されたようで「本当に素晴らしいシーズンになるだろう」「この子は最高だね」「マジか」「史上最高」。日本のファンからも「相変わらず、かっこよすぎます」「将来のサイ・ヤング」「素敵」「昨年とは顔つきが違いますね」「朗希くんの投球観てるだけで元気になるよ」「フォームがカッコいい」「投げているところを見たら、私の荒んだ魂が浄化されました」などのコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）