イロチでGETしたい！【ユニクロ】今買って長く使える♡「1,990円トップス」

今買っても春まで長く着られるトップスを【ユニクロ】からピックアップ。シンプルなTシャツなら着まわしやすく、大人コーデでもヘビロテできそうです。価格も手に取りやすいので、色違いで持っておくのもおすすめ。

軽やかな印象の透け感トップス

【ユニクロ】「シアーT」\1,990（税込）

ほんのり透ける「シアーT」は、レイヤードコーデで本領発揮するアイテム。タンクトップやキャミソールの上に重ねれば抜け感が生まれ、ジャケットやカーデのインにもすっとなじみそうです。大人コーデに使いやすい全5色展開。

1枚でもインナーでも活躍する大人のTシャツ

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」\1,990（税込）

ほどよいフィット感があるリブ素材に、ヘンリーネックのデザインが効いた1枚。ボタンをいくつか外すだけで抜け感が生まれ、顔まわりがすっきり見えそう。ジャケットやシャツのインナーにすれば、きちんと感の中に程よいカジュアルさをプラス。1枚でもレイヤードでも使える、ワードローブに加えておくと重宝しそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M