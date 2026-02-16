バッグ・スマホにつけたーーい！【セリア】シンプルなデザインが嬉しい◎「便利グッズ」

【セリア】では、大人女性の日常に溶け込むシンプルかつ機能的な便利グッズが勢揃いしています。バッグやスマホに付けるだけで、日々のちょっとしたストレスを解消してくれる優秀なアイテムばかり。今回は、100均マニアも絶賛する、高見えで実用的なアイテムをご紹介します。

エモくて高見え！「スマートフォンストラップ」

「スマートフォンストラップ」は、くすみのあるカラーがオシャレで、@100kin_magさんいわく「エモい」雰囲気も漂っています。手首に通しておけば、操作中のうっかり落下を防げるだけでなく、バッグの中でもスマホをすぐに見つけられて便利です。

ペンの迷子を解消する「合皮ペンホルダー」

バッグや社員証にペンをスマートに固定できる「合皮ペンホルダー」。レザー風の質感が大人っぽく、ビジネスシーンでも違和感なく使えるのが魅力。これさえあれば、ペンを探す手間がなくなり、必要な時にサッと取り出せます。お仕事やお買い物メモに重宝しそうな、機能性とオシャレを両立した便利グッズです。

衣類の持ち運びを快適に「ジャケットホルダー」

出先で脱いだ上着やマフラーをバッグに掛けられる「ジャケットホルダー」。レザー風のデザインが上品で、ボタンでサイズを2段階調節できる優秀っぷり！ ナスカン付きで留め外しも簡単なもの嬉しいポイントです。キャリーケースにも対応するので、旅行やお出かけの強い味方になりそうです。

スマートに収納「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」

紛失しやすいワイヤレスイヤホンをケースごと収納できるホルダーです。シンプルな形状ながら、底面には充電ケーブル用の穴があり、収納したままチャージ可能。バッグチャーム感覚で持ち歩けるデザイン性も魅力です。大切なイヤホンを衝撃から守りつつ、オシャレに携帯したい人にぴったりの高見えアイテムです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里