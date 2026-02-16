auおよびUQ mobileにて個人向けなどの「副回線サービス」が8月31日に終了！2月25日に新規受付終了。法人向けタイプS・タイプDのみ継続
|KDDIおよび沖縄セルラー電話が「副回線サービス」の一部を8月31日に終了！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は10日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」において提供している障害時などのつながりにくい時に他者の携帯電話回線に切り替えて使える「副回線サービス」の一部を2026年8月31日（月）＜予定＞をもって提供を終了すると発表しています。また提供終了に先立って2026年2月25日（水）をもって新規受付を終了するとのこと。
副回線サービスは他社で別途回線を申し込む手間なく、ワンストップの簡易な手続きで副回線を申し込みできるオプションサービスで、auやUQ mobileにてau回線で通信がつながりにくい時にも利用でき、副回線として電話やメール、SNSなどで家族や仕事先との連絡が可能となるほか、ショッピングや金融決済、行政サービスなどの一部のアプリを利用できます。
これにより、例えば、通信障害や災害時などにおいても緊急を要する家族や医療機関との音声通話や日常生活に欠かせないスマートフォン（スマホ）などでの決済サービスなどを含めたデータ通信の利用が可能となり、申し込み後に副回線用のSIM（eSIMまたはSIMカード）が発行され、新たな電話番号を利用できるようになります。これまでソフトバンク回線を用いて2023年3月に提供を開始し、その後、法人向けではNTTドコモ回線を追加していました。
・KDDI、au＆UQ mobileにて障害時などのつながりにくい時にソフトバンク回線に切り替えて使える「副回線サービス」を3月29日より提供 - S-MAX
・KDDI、障害時などのつながりにくい時に切り替えて使える法人向け「副回線サービス」にNTTドコモ回線を6月以降に追加！SIMはeSIMのみ - S-MAX
一方、災害時の通信確保に関しては公衆無線LANサービス「00000JAPAN」、圏外時には新たに提供を開始した衛星とスマートフォン（スマホ）が直接通信できる「au Starlink Direct」などの代替手段の整備もされていることに加え、通信事業者が共同で取り組む「JAPANローミング」の提供も予定していることなどを踏まえて副回線サービスの一部について新規受付および提供を終了することにしたということです。
