◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で前哨戦３鞍を分析した。

【武蔵野Ｓ＝レース評価・Ａ】過去５年で前年のこのレースを使っていた馬から馬券圏内対象が出なかったのは、出走１頭（エンペラーワケア５着）だった昨年だけ。Ｇ１のチャンピオンズＣ組と同等以上の評価が必要で、特に、ルクソールカフェが勝った昨年はかなりのハイレベルだ。

勝ち時計の１分３５秒２は過去５年平均の１分３５秒４と比較すると並だが、前傾が基本の府中のマイルとしては４７秒５―４７秒７はかなり遅い流れ。４８秒０―４７秒６の２２年（勝ち馬ギルデッドミラー。２着レモンポップが翌２３年フェブラリーＳ優勝）に近い流れで、後続を３馬身半ちぎった勝ち馬の強さは際立つ。

ただ、コスタノヴァは大きな出遅れをはね返しての好走。上がりが速いレースで、激しい２着争いを制したメンバー最速の３４秒８の末脚は上々。上がり３４秒台で１分３５秒台で良馬場の府中マイルで駆けたのは、これまで６頭しかない。そのなかには１７年フェブラリーＳ３着のカフジテイク、１９年同２着のゴールドドリームの名も。前走で屈した“目の上のたんこぶ”はいない。前哨戦の評価としては、コスタノヴァの連覇への視界は良好だ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

コスタノヴァ Ｇ

オメガギネス Ａ

ペプチドナイル Ｂ

サンライズホーク Ｃ

【チャンピオンズＣ＝レース評価・Ａ】１０００メートル通過６０秒３は過去１０年で最速タイだったが、勝ち時計は平均的。ダブルハートボンドは先行集団から抜け出しての押し切りだった。評価できるのは最後の１ハロン１２秒１。発馬直後の２ハロン目に続く２番目に速いラップを抜け出してからマーク。先行勢に楽でなかった流れで見せたいい脚の持続力は大きな武器だ。

中東遠征が全盛の今、８年ぶりとなる前年のチャンピオンズＣ覇者の参戦。ワンターンも芝スタートも初めてのダブルハートボンドにはクリアする課題は少なくない。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ダブルハートボンド Ａ

ウィルソンテソーロ Ａ

ラムジェット Ａ

ペリエール Ｂ

シックスペンス Ｂ

ペプチドナイル Ｂ

【プロキオンＳ＝レース評価・Ａ】京都のダート１８００メートルの良馬場で行われたオープン特別及び重賞（世代限定は除く）をみると、２０年以降の勝ち時計で１分５１秒を要したのは４回しかなく、重賞では１５年ぶりだった。

ロードクロンヌは３ハロン目から中盤にかけて緩んだ流れをとらえて先行勢による叩き合いを制した。時計は高く評価できないが、レースの巧みさが府中のマイルで生きれば浮上も。同じレースからでは、位置取りがうまくいかないなか、小差４着のブライアンセンスは互角の評価ができる。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ロードクロンヌ Ａ

ブライアンセンス Ａ

ペイシャエス Ａ

サイモンザナドゥ Ｂ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。