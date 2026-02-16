松尾スズキが主宰を務める劇団「大人計画」の運営会社「有限会社大人計画」が来月１日に社名変更すると１６日、同社の公式サイトで発表した。

「社名変更のお知らせ」と題し、「２０２６年３月１日。有限会社大人計画は、社名変更いたします。新しい社名は 有限会社さておき です」と報告。「名前のイメージのみが独り歩きしていると感じることが増え、個々の存在や個性が見えにくくなっているように感じていました」と経緯を説明した。劇団名は変更しない。

「大人計画」は阿部サダヲ、星野源、宮藤勘九郎氏らが所属している。

２０２６年３月１日。有限会社大人計画は、社名変更いたします。新しい社名は 有限会社さておき です。

昨今、大人計画という名前のイメージのみが独り歩きしていると感じることが増え、個々の存在や個性が見えにくくなっているように感じていました。

これからは、社名はさておき、所属俳優・作家それぞれが、自分自身の名前を大切に掲げ、今までと変わらず真摯に、誠実に、本気で仕事に取り組んでまいります。

なお、劇団としての大人計画は、主宰・松尾スズキの率いる劇団として今後も変わらず活動してまいります。

有限会社さておき、および劇団・大人計画を、今後とも、何卒宜しくお願いいたします。