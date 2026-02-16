ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 春節連休中の安定供給へ農家大忙し 中国甘粛省敦煌市 春節連休中の安定供給へ農家大忙し 中国甘粛省敦煌市 春節連休中の安定供給へ農家大忙し 中国甘粛省敦煌市 2026年2月16日 21時44分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、甘粛省敦煌市莫高鎮のビニールハウスで、収穫したトマトを選別する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌2月16日】中国甘粛省敦煌市では農家が施設野菜の出荷準備や生産管理に精を出し、春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中の安定供給を支えている。１４日、甘粛省敦煌市転渠口鎮のビニールハウスで、イチゴを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市転渠口鎮のビニールハウスで、イチゴを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市転渠口鎮のビニールハウスで、イチゴを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市莫高鎮のビニールハウスで、チンゲンサイを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市莫高鎮のビニールハウスで、チンゲンサイを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市転渠口鎮のビニールハウスで、イチゴを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市莫高鎮のビニールハウスで、収穫したトマトを選別する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市転渠口鎮のビニールハウスで、イチゴを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、甘粛省敦煌市莫高鎮のビニールハウスで、チンゲンサイを運ぶ農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？