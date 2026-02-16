ハンバーガーやフルーツパイなどを提供するレストラン「アンナミラーズ」が約3年半ぶりに復活。ファンや長年勤めたスタッフが思い出を明かしてくれました。

2022年に閉店した「アンナミラーズ」。ファンから再出店への要望が数多く寄せられたことから、2026年2月13日に東京・南青山に復活しました。オープン日には、待ち望んでいた多くのファンが詰めかけました。

アンナミラーズの“代名詞”といえばスタッフの制服です。伝統の制服を大事にしたいという思いから、当時の制服のままデザインを変更せずに取り入れているということです。

友達とよく食事に来ていたという40代の人は、「制服がすごくかわいいんですよ。制服で働く子たちを見ながらニコニコして食べてました」とコメント。

また、制服に憧れていたという30代の人は、「（当時）大学生になったらバイトしてみたいという憧れがあったんですけど、大学生に実際なったら、ちょっと恥ずかしいかもって…」と振り返り、「またオープンしてくれてありがたい。ずっと思い出が生き続ける」としみじみと話しました。

■「若い子と働くのは本当に楽しい」勤続27年スタッフも復帰

新店舗ということもあり、スタッフは新人ばかり。その指導にあたっているのが、高輪店で27年ホールスタッフとして勤めたトップリーダー・リョウコさん（47）です。久しぶりに「アンナミラーズ」で働く現在の心境を聞きました。

――現在の心境はいかがですか？

閉店した時は本当に悲しかったです。従業員と別れるのもさみしかったですし、（復活すると聞いて）やったー！って思ったのと、聞いたのと同時に、「教育者としてまた戻ってきてほしい」というお話だったので、“大丈夫かな？”っていうのが正直なところでした。

――新人を指導する役割として働いてみていかがですか？

楽しいです。自分が入った時が17歳で、だいぶ年を取っちゃったんですけど、若い子と働くのは本当に楽しい。とにかく「アンナミラーズ」といったら、“明るく・元気・笑顔”の三拍子なので、元気がない子は“元気ー！”っていう感じです。

――最初にアンナミラーズ復活を報告したのは誰ですか？

母です。「やったね！また復活するんだ。また頑張らなきゃね」って言ってくれました。娘と母に一応戻るかどうしようか相談したら、「アンナミラーズっていったらママだから行っておいで」と送り出してくれました。

■「ナイスサービスだ！」勤続27年の思い出

――特に印象に残っているという思い出をあげるとしたら何ですか？

高輪店で外国人の方もいっぱいご来店されて、その中で私のことを気に入ってくれて、「ナイスサービスだ！リョウコ！」みたいな感じで言ってくださったお客様がいて、最後帰られる時に持ち上げられて肩に乗せられて…外まで持って行かれちゃった時はすごく焦りました（笑）

――リョウコさんの今後の目標を教えてください。

“自分が人生をかけたお店”だったので、今年で（開業）53年になるんですけど、この先100年続くと信じて、若い子たちにバトンタッチできたらと思います。