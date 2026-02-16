ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国甘粛省敦煌市、温室にスマート軌道運搬車を初導入 中国甘粛省敦煌市、温室にスマート軌道運搬車を初導入 中国甘粛省敦煌市、温室にスマート軌道運搬車を初導入 2026年2月16日 21時38分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌2月16日】中国甘粛省敦煌市はこのほど、市内の転渠口鎮にあるクリエーティブ農業園区と郭家堡鎮の温室に「スマート軌道運搬車」を初めて導入し、人件費削減と生産効率を効果的に実現した。１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？