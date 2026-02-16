ミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）が16日、競技会場に隣接する練習用のリンクで公式練習に参加した。

曲かけで4回転フリップやトリプルアクセル、4回転ルッツ―3回転トーループの連続ジャンプを着氷し、バックフリップも披露した。その後の練習では、代名詞のクワッドアクセル（4回転半ジャンプ）を着氷。クワッドアクセル―3回転トーループの連続ジャンプを何度も確認した。

団体でSPとフリーの両方に出場して金メダル獲得に貢献。だが、続く個人戦ではSPで首位発進しながら、13日のフリーで信じられないミスが続いて8位にとどまった。

優勝候補の筆頭の思わぬ失速。本人にとっても想定外で「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理できていない。五輪は他のどんな大会とも違う。プレッシャーや緊張は、実際にその場に立ってみないと分からないもので、自分でコントロールが効かないような感覚に陥ってしまった」などと演技後に話していた。

フィギュアスケートでは現地時間21日（日本時間22日）にエキシビションが予定されており、他の選手も練習リンクで調整した。