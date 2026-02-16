アイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』の発足4周年記念ライブが行われ、『FRUITS ZIPPER』や『CANDY TUNE』などの所属アイドルたちが自身の人気曲やスペシャルユニットによる新曲を披露しました。

2月11日から15日の5日間にわたってKアリーナ横浜で開催された『KAWAII LAB.』プロジェクト発足4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』。

11日のライブでは、『FRUITS ZIPPER』の『はちゃめちゃわちゃライフ！』や『CANDY TUNE』の『倍倍FIGHT!』など計28曲（主催者発表）が披露されました。さらに『FRUITS ZIPPER』など4グループで結成したスペシャルユニットによる新曲『カワラボとばびゅーん！』も初披露となりました。

『FRUITS ZIPPER』の真中まなさん（26）は「これからも『KAWAII LAB.』全体で、かわいい文化を日本、そして世界、そして宇宙へたくさん広げていきますので、応援よろしくお願いします」とメッセージを送りました。

（2月16日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）