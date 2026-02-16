長崎県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「佐世保市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件の1つ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、長崎県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ロックをかけ忘れて車を離れても車はもちろん車内の荷物も無事だった。長崎全般人がいい」（不明男性／福岡県）、「学校も多く家族世帯が多いイメージなので治安が良さそう」（20代女性／大阪府）、「米海軍佐世保基地が有るので、治安は良い方だと思います」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「全国で見ても、犯罪発生数は少なく、風俗店も少ないだけでなく、警察のパトロールも厳しいので、治安は良いと思います」（60代男性／兵庫県）、「街の中心地なので暗く寂しいところも少ない」（30代男性／大阪府）、「観光地としても知られていますが、地域の見守りや防犯活動がしっかりしている印象があるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐世保市／56票佐世保市は、長崎県北部に位置する港湾都市で、旧海軍の歴史を持ちながら発展してきました。西海国立公園の一部である九十九島は、200を超える島々が織りなす多島美で知られており、異国情緒あふれるテーマパーク「ハウステンボス」の玄関口としても人気です。観光地としての華やかさに加え、海と島の豊かな自然、そして多様な文化が共存する街並みが、「治安がよい」というイメージを感じさせるのだと思われます。
回答者からは「ロックをかけ忘れて車を離れても車はもちろん車内の荷物も無事だった。長崎全般人がいい」（不明男性／福岡県）、「学校も多く家族世帯が多いイメージなので治安が良さそう」（20代女性／大阪府）、「米海軍佐世保基地が有るので、治安は良い方だと思います」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：長崎市／81票長崎市は、長崎県の県庁所在地であり、古くから異国文化の窓口として栄えた歴史的な港町です。平和公園や原爆資料館など、平和への願いを伝える名所がある一方で、グラバー園や大浦天主堂、眼鏡橋といった異国情緒あふれる観光地も多く点在しています。全国的に見ても治安のよい地域であり、歴史と文化が調和した落ち着いた街並みや、多くの観光客でにぎわう活気が、「安心して過ごせる街」という印象につながっているといえます。
回答者からは「全国で見ても、犯罪発生数は少なく、風俗店も少ないだけでなく、警察のパトロールも厳しいので、治安は良いと思います」（60代男性／兵庫県）、「街の中心地なので暗く寂しいところも少ない」（30代男性／大阪府）、「観光地としても知られていますが、地域の見守りや防犯活動がしっかりしている印象があるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)