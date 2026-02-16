木村拓哉、目黒蓮らスター俳優の新作から「アカデミー賞候補作」も！名作ズラリ【2月の超厳選映画5選】
賞レースシーズンに突入する2月は超強力作がズラリ。浜辺美波、目黒蓮の共演作、木村拓哉主演ドラマの映画化、そして米アカデミー賞作品賞候補作も！ この記事を参考に、皆さんぜひ劇場で全制覇してください！
(文:斎藤 香（映画ガイド）)
1：『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）
「小学館文庫小説賞」の大賞を受賞した同名小説を浜辺美波、目黒蓮出演で映画化。筆者が映画開始10分ほどでボロ泣きした感動作です。
大切な人とのお別れはつらいけれど、故人からの思いを遺族に届けることで、思いやりを持ってお別れができるのがよかった！ 1つひとつのお別れのエピソードが心に刺さり、涙を誘いますが、浜辺美波、目黒蓮のバディーっぷりは爽やか！ 全ての年代におすすめの作品です。
監督：三木孝浩
2：『ブゴニア』（2026年2月13日公開）
『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督と同作で2度目のアカデミー賞主演女優賞を受賞したエマ・ストーンが再びタッグを組んだ『ブゴニア』。韓国映画『地球を守れ！』のリメイク作品です。
カリスマ経営者ミシェル（エマ・ストーン）は、陰謀論者のテディ（ジェシー・プレモンス）に誘拐されます。「ミシェルは地球を侵略しにきた宇宙人だ」と主張するテディ相手に会話を重ねて説得しようとするものの、事態は思わぬ方向へ……。
『エディントンへようこそ』のアリ・アスターが製作、ヨルゴス・ランティモスが演出という強力な布陣！ ミシェルは監禁＆丸刈りにされ、散々な目に遭いますが、筆者はなぜか被害者のミシェルに同情できず、テディに感情移入。それは彼女が権力者で、テディが社会の弱者だからかも。コミカルな味わい、クレイジーな展開に加え、痛烈な社会風刺もある傑作サスペンスです！
監督：ヨルゴス・ランティモス
3：『教場 Requiem』（2026年2月20日公開）
木村拓哉の主演ドラマ『教場』『教場II』『風間公親 教場0』、そして2026年1月からNetflixで配信された映画『教場 Reunion』の続編として、映画『教場 Requiem』がいよいよ公開です。
未来の警察官を教育する学校“教場”で、立派な警察官になることを望みつつ、さまざまな事情から秘密を抱え、ときには犯罪ギリギリの行為に手を染めてしまう生徒たち。彼らの行動を見抜き、退学を促す鬼教官・風間公親（木村拓哉）ですが、彼自身も秘密を抱えていたのです。
Netflix配信の『教場 Reunion』では新たな生徒たちが巻き起こす出来事を暴きながら、自身の身に迫る危機を匂わせていました。そして映画『教場 Requiem』では生徒たちの身に起こる出来事を描きつつ、後半は風間自身が大きな事件に巻き込まれていきます。『教場』シリーズに出演していたOB、OGも登場。
『教場』を全て見なくてもOKですが、Netflix配信の『教場 Reunion』と本作は2つで1つの作品なので事前に見ておくことをおすすめします！
監督：中江功
4：『センチメンタル・バリュー』（2026年2月20日公開）
第78回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞、そして3月に発表される第98回米アカデミー賞において、作品賞、監督賞、主演女優賞、助演女優賞、助演男優賞など多数の部門でノミネートされている家族映画です。
オスロで俳優として活動しているノーラ（レナーテ・レインスヴェ）と、結婚して夫と子どもと平和に暮らすアグネス（インガ・イブスドッテル・リッレオース）姉妹の元に、出て行った父親（ステラン・スカルスガルド）が突然帰宅。自身の監督・脚本の映画にノーラを出演させようとします。しかし、家族を捨てた父をノーラは許せず……。
作品を発表するごとに傑作を更新し続けるヨアキム・トリアー監督の最新作は、突然帰ってきて「俺の映画に出てくれ」と勝手なことを言い出す父親との確執を描いた物語。
自分たちを捨てたという事実が忘れられないノーラの葛藤に共感！ とにかく俳優たちが名演技で、とりわけ父親を演じたスカルスガルドは神演技。こんなにダメ父なのに目が離せないという奇跡。必見です。
監督：ヨアキム・トリアー
5：『レンタル・ファミリー』（2026年2月27日公開）
海外ドラマ『Beef/ビーフ』『TOKYO VICE』を監督し、長編映画『37セカンズ』という傑作も世に送り出したHIKARI監督がアカデミー賞俳優ブレンダン・フレイザーを主演に迎えて日本を舞台にして作り上げた『レンタル・ファミリー』。疑似家族の物語です。
売れない俳優のフィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、日本でCMに出るなどしてなんとか生活していました。そんな中、家族を貸し出すというレンタル業と出会い、トライすることに。見知らぬ家族の一員として交流を重ねるうちに、彼の中で何かが目覚めてくるのです。
親を安心させるために偽の新郎になったり、中学受験のために離れて暮らしていた父親になったり、ベテラン俳優の取材に訪れた記者になったり……。戸惑いながらも懸命に向き合い、信頼を得ていくフィリップ。
血はつながらなくとも家族になれるし、人を助けることは悪いことじゃない。悩みながらも心からのお付き合いをするフィリップがすてき。心温まる作品です。
監督：HIKARI
