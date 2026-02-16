【サーティワン】「お待たせいたしました」期間限定フレーバー人気第1位が待望の販売開始！「1年待ち続けた」
サーティワンの公式Xは2月14日に投稿を更新。大人気の期間限定フレーバーが再び登場することを発表しました。
【画像】登場！ 大人気の期間限定フレーバー
「全国のバーガンディチェリー推しのみなさま」「全国のバーガンディチェリー推しのみなさま…お待たせいたしました」「2025年の #サーティワン総選挙 にて 期間限定フレーバー部門で 堂々の第1位に輝いた バーガンディチェリーが2/19(木)より 期間限定で販売開始です」とつづり、1枚の画像を投稿。「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」の期間限定部門の1位に輝いたフレーバーが登場することを発表しました。
コメントでは、「投票してないけど、めっちゃ嬉しい」「1年待ち続けた」「いよいよ、来ましたねバーガンディの季節」「あー好きなやつだー」「歓喜」と、ファンからの喜びの声が集まりました。
いったいどんな味？ 期間限定フレーバーの予告もさまざまな期間限定フレーバーを発表しているサーティワン。2月16日には「2/19(木)発売の新作は どんなフレーバー?」とつづり、モザイク加工がされた今後登場するフレーバーの画像を公開。一体どのようなフレーバーなのか、正式発表が楽しみですね。(文:All About ニュース編集部)
