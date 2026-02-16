¡Ú2026Ç¯2·î¡Û300Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢NISA¤äiDeCo¤Ê¤É¤ÎÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö300Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯2·î12Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢SBJ¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö½Õ¤èÍè¤¤¡ª±ßÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2026¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¼õÉÕ³«»Ï¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û1000²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ê¤·¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡ã¤Ï¤¸¤á¤¯¤ó¡ä¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯1.35¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¡¢1¿Í500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍøÇ¯0.65¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20¡óÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¤¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡£
¥UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¦ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.975¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.15¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å2000Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¼è°·´ü´Ö¹¹¿·¡¦¶âÍø1.00¡ó¢ª1.15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡Ë¡£
¢¡¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¡¡¡ÖBANK The Gift¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÄê´ü¡×
¡¦¶âÍø¡§1.25¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨BANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡£Êç½¸Áí³Û¤¬500²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡£1¿Í300Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢¡Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê ¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.10¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡£ÍÂÆþ´ü¸Â¤Ï¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¡£
Ê¬»¶¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡×¤È¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë60Âå°Ê¹ß¤ÏÂ»¼º¤ò¼ýÆþ¤Ê¤É¤Ç¼è¤êÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
300Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô6¤Ä¤¤¤º¤ì¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
Ê¬»¶Åê»ñ¤È¤Ï¡©»ñ»º¤ò1¤Ä¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´»ñ»º¤Ë»ñ¶â¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£
Ê¬»¶¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡×¤È¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë60Âå°Ê¹ß¤ÏÂ»¼º¤ò¼ýÆþ¤Ê¤É¤Ç¼è¤êÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍø1.20¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢300Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç3Ëü6000±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç2Ëü8686±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
