冷凍室には「入れてはいけないもの」があった！ 覚えておきたい「冷凍保存の基本」
冷凍室は食材を長持ちさせる便利な味方ですが、何でもかんでも凍らせていいわけではありません。食材にはそれぞれ得意な保存方法があります。無理に冷凍すると、せっかくの食材が水っぽくなったり、食感がザラザラになったりして、おいしさが損なわれてしまいます。
今回は、冷凍保存に不向きな食材とその理由、そして活用の裏ワザをご紹介します。
冷凍してしおれたような状態のものは、スープの材料として使うのにはおすすめです。大量に入手してどうしても生で消費できない場合は、冷凍してスープで食してみてください。
もし冷凍したい場合は、水気をしっかり切って「凍り豆腐」として活用するなど、解凍後の食感の変化を理解した上で調理法を選ぶ必要があります。
また、産卵時に鶏の糞便などの汚れとともに、食中毒の原因となるサルモネラ菌などの菌が殻の表面に付着していることがあります。出荷前に洗浄・殺菌処理が施され、殻の表面の菌は取り除かれて衛生的な状態になっていますが、そのほかの菌も含めてリスクはゼロではありません。安全のためにも、殻付きのままの冷凍は避けるべきでしょう。
冷凍したい場合は、薄焼き卵や卵焼き程度の厚みに調理したものを冷凍するようにしましょう。
調理に使う場合も元の食感や仕上がりにならないことが多いので、冷蔵室での期限内の保存をおすすめします。生クリームであれば、アルミトレーに小さく絞り出したものを冷凍し、それをコーヒーなどに入れるようにすると使えますよ。
食感や見た目が著しく損なわれるため、使い物にならなくなることがほとんどです。分離した状態から再度乳化させるのは家庭では難しいため、開封後は冷蔵室で保存し、早めに使い切りましょう。
スポンジ状になった食感を逆に楽しむことも可能です。冷凍するときはこんにゃく1枚をファスナー付きの冷凍用保存袋に入れて冷凍し、解凍するときは沸騰したお湯に5〜6分入れます。その後、煮含めて「凍りこんにゃく」のような味付けにしたり、きんぴらのように炒めたりして使うのもおすすめです。
冷凍したい場合は、加熱調理しマッシュポテトのようにつぶした状態にするとおいしく食べられます。
冷凍室内の汚損や破損だけでなく、破裂時のけがにもつながる可能性があるため、絶対に避けてください。中身を密閉容器に移し替えるなどすれば冷凍できるものもありますが、基本的には冷暗所や常温で保存しましょう。
今回ご紹介したように、冷凍保存の基本は「食材の水分や組織の変化」を知ること。生でシャキシャキ食べたい野菜、滑らかさが命の乳製品などは、冷蔵室で早めに使い切るのがおすすめです。凍らせることで食感が変わる食材は、工夫次第で新しいおいしさが楽しめます。正しい知識で冷凍室を上手に活用し、食材を無駄なくおいしく使い切りましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
