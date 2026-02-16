EXILE・元パフォーマーのMATSU（松本利夫）さんは2月14日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MATSUさん公式Instagramより）

写真拡大

EXILE・元パフォーマーのMATSU（松本利夫）さんは2月14日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを披露しました。

【写真】MATSU＆子どものプライベートショット

「初期のファンとしては本当に感慨深い」

MATSUさんは「Happy Valentine’s Day.　愛に包まれる、しあわせなひととき」とつづり、3枚の写真を投稿。2人の子どもたちとの心温まる家族ショットです。1枚目は、手作りと思われるカップケーキの皿をテーブルに置き、膝に乗った息子と娘がMATSUさんの頬にキスをする姿。2枚目は、子どもたちがチョコペンでMATSUさんの顔をつつく楽しいシーンです。幸せいっぱいのバレンタインデーを過ごしたよう。

ファンからは、「かわいいなぁ」「松ちゃんめっちゃ幸せそう」「Happyバレンタイン」「うわあ　まっちゃんがパパの顔」「初期のファンとしては本当に感慨深い」「幸せそうなお顔してる」「いつまでも、可愛いイケオジ」「愛のおすそわけをありがとう」「幸せな気持ちになりました」「幸せ伝わるねぇ」「ほっこり」と、絶賛の声が集まりました。

家族とのクリスマスショットも披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているMATSUさん。2025年12月26日の投稿では「主のご降誕を心よりお祝い申し上げます　『メリー・クリスマス』」とつづり、大きなクリスマスツリーの前での家族ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)