あなたにとっての「働きがい」とは　3位「貢献（誰かの役に立つ」、2位「待遇（満足のいく給与や賞与」、1位は？

企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは、2025年12月2日、同社が運営する「ジェイック 就職カレッジ」に登録する20代の登録者を対象に実施した「就職先における『働きがい』の重要性」の調査結果を発表した。

就職先選びで「働きがい」重視は86.9％

調査では、就職先選びの際に、その仕事に働きがいがあるかどうかの重要度を聞いたところ、「とても重要」が45.8％、「やや重要」が41.1％となり、合わせて86.9％が重要視していることが分かった。一方で、「あまり重要ではない」は9.4％、「まったく重要ではない」は3.7％にとどまった。

自身にとっての働きがいについて、該当するものを2つまで選択してもらったところ、「成長（スキルアップなど自分の可能性の拡大）」が48.6％で最多となった。次いで「待遇（満足のいく給与や賞与を得ること）」が47.7％、「貢献（誰かの役に立つこと）」が43.9％と続いた。

このほか、「評価（自分の仕事や成果が認められること）」が37.4％、「チームワーク（仲間と協力して仕事をすること）」が11.2％、「裁量（自分で決められる範囲の大きさ）」が6.5％、「時間（時間を気にせずたくさん働けること）」が4.7％となった。

調査は2025年7月17日〜11月5日にインターネットで行われ、対象者は「ジェイック 就職カレッジ」の20代登録者。有効回答数は107人。