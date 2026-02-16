ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは１５日の女子５００メートルで、前回２位の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。

今大会は１０００メートルの銅に続く２個目のメダル。通算では９個となり、自身が持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）は９位、吉田雪乃（寿広）は１３位。フェムケ・コク（オランダ）が五輪新記録の３６秒４９で優勝した。

高木にとって世界記録を持つ１５００メートルなどと異なり、出場する機会も少ない５００メートルは「チャレンジャーのスタンス」で臨む種目だ。だから、金に届かなくとも「メダルを取れることをうれしく思う気持ちがある」。３位でも、珍しくはしゃぐ姿があった。

アウトスタートから最初の１００メートルは「出したことがない１０秒３で入る気持ちで飛び出した」。言葉通りのスタートダッシュを決め、１００メートル通過は自己最速ペースの１０秒４０。バックストレートでも同走の中国選手の背中を追う理想の形でスピードに乗れた。最終コーナーでやや攻めきれない部分はあったが、大きなミスはなし。あと０秒１５で自己ベストという会心の滑りを見せた。

１５００メートルでの金に注力する中、５００メートルは今季のワールドカップ（Ｗ杯）で格下のＢクラスに１度出場しただけ。ただし、自身にとって今大会最後のレースが１５００メートルになるため、「おのずと（１５００メートルからの）逆算を考えた」。大舞台で個人種目のレースを重ねながら「全体を通して質を上げる」ことを目的に、出場を決めた。

メダルを手にしたことに加えて、収穫があった。前日まで違和感があった滑りのリズムを「改善できたことも大きい」という。堂々の結果を残しつつ、本命の１５００メートルに向けての準備も着々。確実に上昇気流に乗っている。（森井智史）