湖底が露出するなどしていた城山ダム＝１３日、相模原市緑区

昨秋から長引く少雨で相模川水系の三つのダムの総貯水率が１６日現在、３７％まで低下し、平年の半分以下となっている。県企業庁によると、各ダムが導水路を利用し、相互に水量を調整する総合運用を開始した２００１年以降で過去最低という。貯水率１２％と最も水位が低下している城山ダム（津久井湖）では湖底が露出している。同庁は「節水をお願いするような危機的な状況ではないが、水を限りある資源として大切に使用してほしい」と呼びかけている。

同庁によると、相模ダム（相模湖）の貯水率は７３％（貯水量２９５２万立方メートル）、宮ケ瀬ダム（宮ケ瀬湖）は３７％（同６７７９万立方メートル）、城山ダムは１２％（同６２９万立方メートル）。３ダムの総貯水率でこれまでの最低は１７年８月の５６％だった。今回はダム上流域の降水量が、昨年１年間を通して少なく、特に１０〜１２月が平年の半分程度しかなかった影響という。

相模川水系では水を有効に使うため、相模川の支流の道志川の水を宮ケ瀬ダムに流す導水路と、宮ケ瀬ダムで貯めた水を城山ダムへ流す導水路の２本で水の受け渡しを行い水量を調整している。